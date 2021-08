Ita al decollo: in vendita i biglietti per volare

15:44

Primi passi per la nuova Ita: dal prossimo 26 agosto la compagnia avvierà le vendite dei biglietti per i voli in partenza dal 15 ottobre. I biglietti saranno in vendita sul sito www.itaspa.com, nelle agenzie di viaggi e nelle biglietterie aeroportuali. L’avvio della commercializzazione dei biglietti segue il conseguimento delle certificazioni che Ita ha ottenuto dall’Enac lo scorso 18 agosto.

Fabio Lazzerini, ad e dg di Ita, ha commentato: “nei giorni scorsi, con il rilascio delle certificazioni Enac, abbiamo raggiunto una importante milestone della storia di Ita. Ora ci apprestiamo a conseguire un altro risultato fondamentale: l’avvio della commercializzazione”.



Il cda della compagnia ha inoltre deliberato di trasformare in vincolante l’offerta non-binding già inviata all’Amministrazione straordinaria di Alitalia. Questa offerta comprende 52 aeromobili, un numero di slot correlato, oltre ai contratti e agli asset accessori del ramo Aviation per avviare le operazioni al 15 ottobre.



Ita ha inoltre già programmato la realizzazione, dopo l’avvio delle operazioni, di un sito web totalmente nuovo, basato su tecnologie innovative.



Dal 26 agosto inoltre Ita avvierà una campagna di raccolta di candidature per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff. Il processo di raccolta delle candidature avverrà online, sul sito web https://cving.com/ita-jobs.



Per quanto riguarda la forza lavoro, Ita ha convocato il 25 agosto le parti sociali con l’obiettivo di avviare la negoziazione di nuove condizioni di lavoro e adotterà una policy per cui sarà richiesto a tutti i dipendenti il Green pass.



Alfredo Altavilla, presidente di Ita, ha spiegato che “condizione indispensabile e nostra prima priorità è quella di completare nei tempi più brevi possibili la trattativa con Alitalia in Amministrazione Straordinaria per la vendita del perimetro Aviation. Confidiamo in una costruttiva interazione con le organizzazioni sindacali per dotare Ita di un nuovo contratto di lavoro innovativo e in grado di assicurare competitività strutturale all’azienda con i concorrenti”.