Wizz Air, da settembre torna il volo Milano-Gran Canaria

C’è anche Wizz Air nel novero delle compagnie aeree che riprendono a investire sulle Canarie. Sull’onda del forte aumento delle richieste il vettore ha infatti annunciato che, a partire da settembre, ripristinerà la tratta da Milano Malpensa a Gran Canaria, consentendo anche agli italiani di raggiungere l’arcipelago che, anche grazie alla forte accelerazione della campagna vaccinale (a oggi, secondo i dati riportati dal Ministero della Salute delle Canarie, è già immunizzato il 75,47% della popolazione over 16), si appresta a diventare una delle mete più richieste dai turisti europei.

Una mossa, quella del vettore, che sottolinea ulteriormente il suo impegno sul mercato italiano “offrendo ai propri clienti e ai visitatori del Paese - spiega la nota di Wizz Air - servizi di viaggio aereo davvero convenienti e fornendo opportunità di viaggio a basso costo e di alta qualità”.



La Wizz Flex

Per venire incontro alle nuove esigenze della propria clientela il vettore dà modo ai passeggeri di aggiungere Wizz Flex alla prenotazione. In questo modo potranno essere certi che, nel caso in cui le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione differente, potranno riprenotare su qualsiasi volo Wizz di loro scelta.



Per avere informazioni aggiornate sui propri voli si può inoltre interagire con il chatbot Amelia, una delle novità più recenti della compagnia.



