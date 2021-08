Wizz Air: due new entry sul network italiano per l'inverno

14:24

Ancora movimenti nel network di Wizz Air in seguito al potenziamento delle basi di Tirana e Sarajevo, dove la compagnia low cost inserirà un aereo in più.

In Bosnia verranno aggiunte sette rotte a partire dal prossimo mese di dicembre, tra cui anche Venezia per l’Italia. Nel corso dello stesso mese arriverà anche il sesto aereo basato sull’aeroporto albanese, da dove verranno attivare 4 direttrici aggiuntive e verranno potenziate le frequenze su voli già attivi: tra questi ci saranno anche quelli per Ancona e Verona.



Altra new entry per l’Italia per la prossima stagione invernale sarà il collegamento con Tuzla da Milano Malpensa; il volo avrà una frequenza bisettimanale.