Qatar Airways mette in vendita i pacchetti esclusivi per la Coppa del Mondo 2022

09:18

Qatar Airways gioca d’anticipo e si prepara a mettere in vendita pacchetti esclusivi per la Coppa del Mondo di calcio che si giocherà il prossimo anno in Qatar, dando la precedenza ai membri del Privilege Club, il programma di fidelizzazione dell’aerolinea.

Per l’appuntamento che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre sulla piattaforma Qatar Airways Holidays e in collaborazione con Discover Qatar verranno commercializzati sette differenti pacchetti con volo e pernottamento e l’abbinamento di una partita. Sarà inoltre possibile combinare diversi pacchetti per arrivare fino a un massimo di 7 incontri della kermesse.



Nel caso che la squadra prescelta non riuscisse a qualificarsi per la fase finale sarà possibile modificare la prenotazione o ricevere un rimborso completo.