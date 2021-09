Alitalia, caos bagagli e indennizzi a rischio: l’appello di Assoutenti al Governo

12:26

Il passaggio Alitalia-Ita non è di sicuro indolore nemmeno per i passeggeri. Da giorni, infatti, i viaggiatori che volano con la compagnia aerea stanno subendo problemi con i bagagli, che non vengono consegnati a terra e costringono i passeggeri a recarsi più volte all’aeroporto di Fiumicino per tornare in possesso dei propri beni personali.

A denunciare questa situazione è Assoutenti, che rivolge un appello al Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Gilberto Pichetto Fratin affinché si impegnino per tutelare i diritti dei viaggiatori. “In base alla normativa vigente - spiega il presidente dell’associazione, Furio Truzzi - gli utenti che non si vedono consegnati i vagagli avrebbero diritto a un indennizzo fino a 1300 euro”.



Tuttavia dal 15 ottobre Alitalia non sarà più operativa: chi risarcirà i viaggiatori dai danni subiti? “Le richieste di risarcimento - ribasdisce Truzzi - potrebbero allora cadere nel vuoto”.

Per questo Assoutenti ha deciso di scendere in campo offrendo assistenza a tutti i viaggiatori coinvolti nei disagi: “Il passaggio da Alitalia a Ita rischia di arrecare un danno agli utenti - conclude Truzzi -; il Governo deve intervenire al più presto sul caso”.