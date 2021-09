Andaloro, Air France-Klm: “La parola d'ordine è flessibilità”

09:30

Su cosa è necessario puntare per fare sì che la ripresa nel trasporto aereo sia duratura? Secondo Fabio Andaloro, direttore vendite Italia Air France-Klm, “la parola d'ordine per l'era post-covid è flessibilità, sia commerciale che operativa. Per quanto riguarda la parte puramente commerciale, abbiamo da poco esteso al 31 marzo 2022 la massima flessibilità. Ma oltre alla flessibilità commerciale abbiamo sempre più bisogno di flessibilità sul lato operativo. Ora monitoriamo la situazione ogni due settimane ed adattiamo il network in base alla situazione contingente…”. ‘…continua a leggere nella digital edition’