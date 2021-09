Lufthansa: vendite triplicate per i voli sugli Stati Uniti

15:09

È un vero e proprio boom della domanda quello che si sta registrando in casa del Gruppo Lufthansa in merito alle richieste per i voli sugli Stati Uniti, tanto che il vettore tedesco sta rivedendo in corsa l’operativo anche per i voli feeder. E ci sono giornate con punte di vendite triplicate.

Secondo quanto riportato da Simpleflying la riapertura dei confini statunitensi ai viaggi dall’Europa ha fatto scattare la molla e sia per i voli Lh da Francoforte sia per quelli Swiss da Zurigo è ormai una corsa all’acquisto del biglietto per un viaggio oltreoceano, con New York e la Florida che dominano nella classifica delle destinazioni più richiesti.



E c’è anche una sorpresa nel nuovo trend: oltre al segmento leisure si sta muovendo anche il business travel, tanto che il vettore tedesco ha rivelato che i biglietti delle classi premium venduti sono superiori a quelli del 2019.