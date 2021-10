Air Albania debutta a TTG Travel Experience per incontrare le agenzie di viaggi

08:47

Prima assoluta a TTG Travel Experience per Air Albania. L’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà dal 13 al 15 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera vedrà infatti per la prima volta la presenza della compagnia aerea albanese che ha come socio fondatore Turkish Airlines.

Obiettivo del vettore, rappresentato in Italia da Edograf, è incontrare il trade della Penisola e in particolare le agenzie di viaggi per presentare le proprie strategie, a partire dalla possibilità di registrarsi al programma b2b. Per l’occasione saranno presenti allo stand anche il ceo Sinan Dilek e il sales manager Manjola Shehu.



Il network italiano di Air Albania comprende Milano, Bergamo, Bologna, Verona, Pisa e Roma mentre nella politica di pricing è anche compreso un bagaglio fino a 30 chilogrammi.