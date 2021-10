Alitalia, oggi la prima scadenza per la gara per il brand

09:53

Ultime ore per la presentazione delle offerte vincolanti per aggiudicarsi il marchio di Alitalia con una base d’asta da 290 milioni di euro. Le buste dovranno pervenire entro le 14 di oggi, ma c’è la sensazione che questa prima fase possa andare deserta considerando che la cifra viene giudicata eccessiva, da Ita in primis.

Se così fosse si passerebbe alla fase due, che prevede l’accettazione anche di offerte inferiori e in caso di nuova gara deserta se ne aprirebbe una terza senza vincoli procedurali. Ultima scadenza per tutta l’operazione fissata per il prossimo 31 dicembre. In ogni caso c’è il rischio concreto che le operazioni di Ita possano iniziare senza potere utilizzare il brand.