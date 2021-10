Volotea a TTG: “Ecco perché per noi la fiera è fondamentale”

11:21

“Un’opportunità unica per l’intero comparto turistico”. Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, definisce così TTG Travel Experience, manifestazione alla quale il vettore è presente con uno stand dedicato.

“Soprattutto in questa fase post-pandemica - spiega - è fondamentale avere dei momenti di confronto con i più importanti player del settore, per pianificare le attività dei mesi a venire, stringere nuove intese e trovare strategie comuni per guidare la ripartenza”.



Il vettore ha registrato ottime performance estive nel nostro Paese e ora si prepara ai mesi invernali che, sottolinea Rebasti, “saranno una grande sfida per tutto il settore: questo sarà senz’altro uno dei temi centrali della manifestazione”. La fiera, infine, consente alla compagnia anche di “incontrare il canale trade, che per noi ha un’importanza strategica e su cui abbiamo puntato molto sin dall’avvio dei nostri voli”.