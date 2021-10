Itabus e Helbiz, accordo per la mobilità intermodale

08:00

Dopo la collaborazione con Enjoy, Itabus prosegue sulla strada dell'intermodalità siglando un accordo con Helbiz - azienda di micromoblità - permettendo così ai viaggiatori di abbinare ai viaggi in autobus spostamenti in monopattino o e-bike utilizzabili, sia in fase di partenza che di arrivo, mediante dei voucher prepagati acquistabili sul sito di Itabus.

Tramite l'app Helbiz sarà inoltre possibile comprare i biglietti per viaggiare a bordo degli autobus a lunga percorrenza.



Il servizio inizialmente sarà attivo su Milano, Torino, Napoli e Roma per poi espandersi anche in altre città. "Siamo soddisfatti di questa nuova collaborazione con Helbiz. L'intermodalità può ricoprire un ruolo strategico nel nostro business e puntiamo costantemente ad incentivarne soluzioni che consentano spostamenti sempre più agevoli e sostenibili", ha dichiarato Enrico Zampone, amministratore delegato di Itabus.



Livia Fabietti