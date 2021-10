easyJet potenzia l'offerta italiana per Natale e Capodanno: i dettagli delle nuove rotte

11:08

easyJet gioca la carta dei city break verso alcune destinazioni europee e lancia per l’inverno nuovi collegamenti dall’Italia. Le rotte saranno operative a partire dal mese di dicembre e nella maggior parte dei casi resteranno attive solamente nel periodo delle festività natalizie.

Nel dettaglio verranno attivati quattro voli su Zurigo da Palermo, Catania, Brindisi e Bari, con tre frequenze alla settimana per le rotte siciliane e due per le altre. Tre invece i collegamenti su Bruxelles da Napoli, Catania e Palermo (anche questi con 2/3 frequenze alla settimana). La programmazione si completa poi con i voli da Milano Malpensa su Rovaniemi e da Milano Bergamo su Olbia.



“A partire dal 1° dicembre, e per tutta la stagione invernale, con easyJet sarà possibile volare anche da Milano Linate a Berlino Brandeburgo con collegamenti giornalieri – si legge in una nota della compagnia -. Raddoppiati i collegamenti tra il City Airport di Milano e lo scalo di Amsterdam, che salgono a due al giorno, e confermate le rotte per Parigi - sia Charles de Gaulle che Orly - e Londra Gatwick. La nuova rotta milanese si aggiunge a quella già in vendita e operativa a partire dal 20 febbraio 2022 con frequenza giornaliera che collegherà Milano Malpensa e Porto”. Infine nuovo collegamento anche per Bari su Zurigo.