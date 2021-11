Ita Airways, partnership con Helbiz. E il Nasdaq saluta l'accordo sullo schermo di Times Square

16:24

Arriva un’intesa di ampio respiro sotto il segno della sostenibilità per Ita Airways. Protagonista dell’accordo Helbiz società specializzata nella micromobilità quotata al Nasdaq. E proprio il Nasdaq ha celebrato oggi l'intesa, arrivata in concomitanza con il primo volo di Ita su New York, con un 'saluto' sullo schermo dedicato a Times Square: “Helbiz and Nasdaq welcome ITA Airways to New York”.

“Le due aziende realizzeranno concretamente il concetto di mobilità intermodale – si legge in una nota del vettore -. Per questo, acquistando i biglietti aerei Ita Airways sarà possibile prenotare i mezzi Helbiz (monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) in tutte le città in cui Helbiz è presente”.



Di pari passo verrà avviato l’accordo con la controllata Helbiz Kitchen, che aprirà la sua seconda sede presso l’headquarter di ITA Airways a Roma Fiumicino, per mettere a disposizione di tutti i dipendenti un’esperienza culinaria 100% made in Italy.