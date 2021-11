Emirates vola a Tel Aviv: dal 6 dicembre il non stop da Dubai

12:24

Debutterà il 6 dicembre il primo volo non stop di Emirates da Dubai a Tel Aviv. La notizia, comunicata direttamente dalla compagnia aerea, arriva in un momento in cui gli Emirati Arabi Uniti e Israele continuano a rafforzare la loro cooperazione economica.

Con i nuovi collegamenti - operati con frequenza giornaliera -, i passeggeri israeliani potranno connettersi in modo più efficiente a Dubai e, attraverso l’hub, al network globale di Emirates (oltre 120 destinazioni).



Gli orari dei servizi da/per Tel Aviv consentiranno di raggiungere agevolmente le principali destinazioni di viaggio oltre Dubai, come la Thailandia, le Isole dell'Oceano Indiano e il Sudafrica.



Inoltre, i nuovi voli consentiranno di raggiungere Tel Aviv da quasi 30 gateway Emirates in Australia, Stati Uniti, Brasile, Messico, India e Sud Africa, sedi di alcune delle più grandi comunità ebraiche del mondo.