Trasporto aereo italiano:

il business impossibile

08:33

C’è sempre meno Italia nei cieli italiani. Sembra un paradosso, ma purtroppo la realtà dei fatti sta disegnando un quadro del trasporto aereo dove gli attori della Penisola si assottigliano sempre di più, come se creare o portare avanti imprese forti tricolori in questo settore sia un’impresa titanica. L’ultimo caso, quello di Blue Panorama, rappresenta solo l’ultimo anello di una catena che ha radici lontane e che sembra non avere fine...