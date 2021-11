Slot non utilizzati: gli aeroporti chiedono di tornare  alla regola ‘use it or lose it’

12:22

“Usalo o perdilo”. Era questa la regola che dominava l’assegnazione degli slot fino a pochi anni fa. Poi la pandemia aveva cambiato le condizioni del gioco e la norma era stata accantonata. Ma ora gli aeroporti chiedono di fare marcia indietro.

La regola prevedeva che la compagnia dovesse utilizzare tutti gli slot che si era aggiudicata. Se smetteva di utilizzarne uno, quest’ultimo doveva essere ceduto. Con gli stop legati alla pandemia e alle chiusure dei vari Paesi agli arrivi internazionali, l’attività delle compagnie di era contratta all’improvviso e utilizzare tutti gli slot significava far volare aerei vuoti, con dispendio di denaro, carburante ed energie. Così i vettori avevano ottenuto la sospensione di questa condizione.



Come riporta travelmole.com, ora però un manipolo di aeroporti, tra cui Londra Gatwick, Belfast International ed Edimburgo, insieme a Wizz Air, hanno chiesto al segretario inglese ai trasporti di ripristinare il principio ‘use it or lose it’.



Il ripristino viene richiesto per la stagione estiva 2022, per riportare le condizioni di concorrenza alla normalità. L’attività infatti sta riprendendo e la previsione, per il Regno Unito, è di un aumento del traffico passeggeri. E la richiesta di tornare al ‘use it or lose it’ viene avanzata anche per favorire la ripresa dell’intero settore.