Alitalia, a breve il bando per la vendita di Millemiglia

10:09

Potrebbe avvenire a breve la pubblicazione del bando per la vendita di Millemiglia, il programma di fidelizzazione di Alitalia. È quanto riferiscono fonti vicine all’operazione a ilsole24ore.com.

Il bando sarebbe già pronto. Entro la fine dell’anno, quindi, il programma – attualmente di proprietà di Alitalia Loyalty - potrebbe finire nelle mani di un nuovo proprietario. Proprietario che, sicuramente, non sarà Ita Airways.



La Commissione Ue ha infatti vietato il trasferimento del programma al nuovo vettore, nell’ottica di garantire discontinuità economica tra le due compagnie aeree.



Tra gli interessati, anticipa il quotidiano, ci sarebbero vettori intenzionati a stringere accordi con Ita, come Air France-Klm, gruppi finanziari o aziende come American Express.