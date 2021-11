Vueling, primo volo con carburante sostenibile Repsol

21:00

Vueling fa squadra con Repsol per la sostenibilità. La compagnia aerea del Gruppo Iag ha effettuato oggi sulla rotta tra Barcellona e Siviglia il suo primo servizio con carburante di origine sostenibile.

Nello specifico è stato usato un Saf (carburanti sostenibili per aeronautica), prodotto da biomasse nel complesso industriale di Tarragona.



Il volo è riuscito così a ridurre le emissioni in atmosfera di 2,5 tonnellate di CO2.



"L’impegno di Vueling per l'ambiente è totale – spiega in una nota Marco Sansavini, presidente e ceo di Vueling -. Il primo volo con carburante sostenibile è un grande passo in avanti nel nostro impegno per ridurre le emissioni di CO2 e utilizzare il 10% di Saf entro il 2030. Si tratta di una conferma del reale possibile utilizzo di carburanti di ultima generazione per l'aviazione che sfruttino fonti completamente sostenibili come materie prime, rifiuti urbani e biomasse”.



L'aereo è decollato dall'aeroporto di El Prat in direzione del Tourism Innovation Summit (TIS) in programma oggi a Siviglia.