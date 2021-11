Vueling avvia il collegamento da Genova a Parigi Orly

10:33

Primo volo diretto tra Genova e l’aeroporto di Parigi Orly. Nei giorni scorsi Vueling ha avviato una nuova rotta che sarà operativa per tutta la stagione invernale con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Il collegamento incrementa ulteriormente le connessioni tra l’Italia e la Francia ed è il primo della stagione per Vueling dalla base di Genova.



“Siamo molto orgogliosi del primo decollo del nuovo collegamento tra Genova e l’aeroporto di Parigi Orly - ha commentato Silvana Napolitano, country manager Italy di Vueling -. Vueling vuole fare la sua parte e dare il suo contributo affinché il settore del trasporto aereo possa ritornare alla normalità. Grazie a questa nuova rotta cresceranno ulteriormente le connessioni tra Italia e Francia: i passeggeri in partenza da Genova avranno la possibilità di visitare una capitale europea come Parigi e la città genovese potrà attrarre nuovi viaggiatori per conoscere le sue straordinarie bellezze”.



“Questo nuovo collegamento tra Genova e Parigi avvicina la Liguria alla capitale francese – ha aggiunto Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Vueling, che da anni collega Genova con Barcellona, rappresenta un partner importante nella nostra strategia di ripristino della connettività aerea sul nostro scalo. Siamo grati a Vueling per l’investimento aggiuntivo su Genova, ma anche per il lavoro di promozione del territorio che la compagnia aerea si è già detto disponibile ad avviare per stimolare nuovi flussi turistici da Parigi verso la nostra regione”.



Il nuovo collegamento diretto Genova – Parigi Orly è parte del più ampio programma di voli della compagnia presso l’aeroporto parigino. La linea aerea ha aggiunto 32 nuove rotte da Parigi Orly verso 10 paesi. Tra questi, 5 nuovi collegamenti permettono di raggiungere l’Italia: oltre a Genova, anche Milano-Bergamo Orio al Serio, Bari, Bologna e Torino.