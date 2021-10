Vueling lancia la rotta Roma-Tolosa, il via da dicembre

09:48

È il collegamento tra Roma e Tolosa la new entry di Vueling per la stagione invernale. Il volo sarà operativo a partire dal mese di dicembre e avrà tre frequenze alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

La nuova rotta si aggiunge alle 7 connessioni da Roma Fiumicino già confermate, per un totale di 33 rotte da e per 12 aeroporti italiani durante la stagione invernale. “L’obiettivo di Vueling è quello di contribuire a una ritrovata normalità per il settore del trasporto aereo - ha commentato Charlotte Dumesnill, director of sales, distribution and alliances - e la scelta di ampliare i nostri collegamenti tra l’Italia e la Francia va proprio in questa direzione”.



“I segnali di ripresa del mercato – gli fa eco Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -, oltre che essere incoraggianti, stanno dando sempre maggiori certezze e auspichiamo che possano sostenere il generale trend di rilancio che si sta delineando”.