11:09

Vueling capitalizza subito gli slot ottenuti all’aeroporto di Parigi Orly e mette in programma 32 nuove rotte, di cui 5 in Italia, con le quali farà il suo ingresso in alcuni nuovi mercati.

L’operativo partirà il prossimo 2 novembre e per quanto riguarda la Penisola verranno attivate le connessioni su Milano Bergamo, Bologna, Torino, Genova e Bari, oltre alle 3 esistenti su Roma Fiumicino, Firenze e Milano Malpensa. Su Bergamo e Bologna sono previste tre frequenze alla settimana mentre per gli altri tre aeroporti saranno 2.



Per quanto riguarda invece i nuovi mercati Vueling lancia per la prima volta voli diretti per la Germania, la Norvegia, la Svezia, l’Irlanda, il Marocco e Malta. Con l’avvio dei nuovi voli il vettore del gruppo Iag effettuerà 48 collegamenti da Parigi Orly, ma altri 4 voli si potrebbero aggiungere nei prossimi giorni.