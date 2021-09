Vueling sfiora il bronzo nella speciale classifica low cost di Skytrax

10:22

Podio sfiorato per le low cost del Vecchio Continente nella speciale classifica del World Best Airlines di Skytrax riservata ai vettori no frills. Vueling, la compagnia del gruppo Iag, si aggiudica infatti la quarta posizione dietro AirAsia, l’americana nonché pioniera del segmento low cost Southwest e la compagnia di Singapore Scoot.

“Nel 2017 in Vueling abbiamo dato inizio ad un processo che vede i nostri passeggeri al centro di ogni decisione – commenta il chief costumer officer Calum Laming -, con l'obiettivo di diventare, entro il 2023, la prima scelta di compagnia aerea dei nostri clienti. Questo premio conferma che siamo sulla strada giusta”.



Nella top ten figurano anche i due big del settore in Europa, vale a dire easyJet al sesto posto e Ryanair all’ottavo. Completano invece la top ten IndiGo al quinto posto, Jetstar al settimo, Jetstar Asia al nono e Flynas al decimo.