08:34

Anche questo è un segnale. Un’indicazione che si può iniziare a tornare alla normalità, che nel trasporto aereo significa anche attendere con ansia l’esito del World’s Best Airlines di Skytrax, la classifica che premia le migliori compagnie aeree del mondo e che lo scorso anno era stata sospesa per ovvi motivi.



Il podio

Un ritorno gradito, dunque, e anche quest’anno sul tetto del mondo i viaggiatori hanno voluto posizionare Qatar Airways, al suo sesto riconoscimento come compagnia aerea preferita a livello mondiale. Una vittoria che si è consumata superando sul podio Singapore Airlines e All Nippon, ormai una consuetudine degli ultimi anni.



“Il focus del nostro sondaggio annuale è che i viaggiatori facciano le proprie scelte personali su quale compagnia aerea considerano la migliore – è il commento di Edward Plaisted di Skytarx -, ed è chiaro che Qatar Airways ha mantenuto i suoi elevati standard di innovazione e standard di servizio, sia in tempi più normali e attraverso l'attuale pandemia globale”.



Questione orientale

Nella top ten dietro alle prime tre posizioni figurano in prevalenza vettori orientali con le eccezioni di Qantas all’ottavo posto e di Air France al decimo. Quarta e quinta piazza se li sono aggiudicati Emirates e Japan Airlines davanti a Cathay Pacific e Eva Air, mentre al nono posto figura Hainan Airlines.



Da evidenziare quest’anno anche la speciale classifica che ha voluto premiare le compagnie aeree che hanno avuto i miglioramenti più significativi rispetto all’ultima edizione. E in testa si trova Saudi Arabia davanti a Rwandair e a JetSmart.



Un’ultima notazione: nelle prime cento posizioni in classifica generale non si trovano compagnie aeree italiane.