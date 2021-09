Air France, British e Lufthansa: ecco il podio europeo dei vettori

09:46

In Europa la top ten delle compagnie aeree premiate da Skytrax non è un affare per le low cost. Se i vettori no frills dominano in termini di traffico, in particolare quest’anno con una cannibalizzazione del mercato senza precedenti, le preferenze dei passeggeri vanno però alle major e ai loro servizi.

La classifica relativa al Vecchio Continente vede in testa Air France, unica compagnia europea nella top ten assoluta, davanti a British Airways e Lufthansa. Dietro di loro guadagna la quarta posizione la russa Aeroflot, mentre al quinto posto si piazza Klm.



Completano la top ten Turkish, Swiss, Virgin Atlantic, Austrian e Finnair.