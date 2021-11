08:03

“Fino a fine marzo saremo l’unica compagnia a effettuare voli diretti tra Italia e Brasile e stiamo vedendo che c’è molta domanda. Speriamo poi che arrivi anche un allentamento delle restrizioni per aumentare poi eventualmente l’offerta”. Latam riparte da 3 sull’Italia con il ripristino da dicembre del volo tra Milano e San Paolo appunto con tre frequenze alla settimana me, come evidenzia il direttore commerciale regionale Joao Murias Dos Santos, ci sono buone prospettive di incrementare l’offerta (durante le festività è possibile l’inserimento di voli aggiuntivi visti i dati di riempimento).

Il piano

“Per il volo sull’Italia utilizzeremo un B777-300 con oltre 400 posti – prosegue il manager -; la domanda che riscontriamo attualmente non riguarda solo il Brasile ma anche le nostre connessioni verso Paesi come Perù e Cile. E ci sono i primi segnali anche dal business travel”. La ripresa fa seguito a un forte passo avanti verso la normalità del mercato domestico dove, dice, “siamo ormai all’85 per cento dell’offerta pre-pandemia”.



Per sostenere la domanda in questi mesi la compagnia ha mantenuto vivo il rapporto con il trade proseguendo sulla rotta dei webinar e su un contatto diretto da parte dello staff, vista l’importanza fondamentale del trade per le vendite di Latam.