British Airways aumenta le rotte verso gli States, voli anche da Londra Gatwick

10:10

British Airways riparte da Tampa, in Florida. Mentre la compagnia è al lavoro per la nuova low cost da posizionare sullo scalo di Londra Gatwick, il vettore ha ripreso le attività sullo scalo londinese anche per quanto riguarda il lungo raggio verso gli Stati Uniti.

Ieri è infatti partito il primo volo a cui farà seguito una seconda rotta in partenza dal 19 novembre, questa volta in direzione Orlando. Il potenziamento dei voli sugli Stati Uniti non si fermerà però solamente a queste direttrici. Sono infatti in arrivo anche due nuovi collegamenti sullo scalo principale della città, Heathrow.



Qui la compagnia britannica nel mese di dicembre riattiverà due rotte avviate prima della pandemia, ovvero Nashville e New Orleans.