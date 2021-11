L’Inghilterra potrebbe dire addio ai test Covid per viaggiare nel 2022

12:55

In Inghilterra i test covid per i viaggiatori potrebbero sparire già il prossimo anno. La previsione arriva dal ministro dell’aviazione Robert Courts, che ha annunciato una possibile revisione dal prossimo gennaio, con la speranza di una ripresa del settore aeronautico.

Ma la revisione, come si legge su travelmole.com non riguarderebbe solo i test, bensì tutte le misure restrittive, stando a quando dichiarato dal titolare del dicastero.



Sul tema è intervenuto anche Willie Walsh, a capo della Iata, che ha evidenziato: “Penso che abbiamo adottato misure eccessivamente restrittive nel Regno Unito per troppo tempo e questo ha sicuramente allentato la ripresa”.