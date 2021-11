Dentro la giungla dei certificati vaccinali: il caso Regno Unito

11:09

Le normative per potere varcare i confini dei vari Paesi per lavoro e par turismo continuano a riservare ancora brutte sorprese e il traguardo di uniformare quanto più possibile le regole per facilitare gli spostamenti appare purtroppo ancora lontano.

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda i cittadini della Gran Bretagna in uscita dal Paese per recarsi negli stati membri dell’Ue. Secondo quanto riportato da Travelmole il Foreign, Commonwealth and Development Office ha emesso un warning in merito ai certificati vaccinali cartacei, che potrebbero risultare non più validi.



Sarebbe infatti emerso un problema di compatibilità con i codici QR prima che il Regno Unito si unisse di recente al sistema e chi l’ha stampato prima del primo novembre potrebbe vedersi negato l’imbarco. La Fcdo ha quindi consigliato a tutti di riscaricare il certificato ed effettuare una nuova stampa. Ma i rischi che in molti partano con la vecchia versione è effettivo.