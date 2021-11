10:51

Ita Airways accelera sulle partnership e mette nel mirino Delta Air Lines come prossimo accordo di code share sulle rotte transatlantiche e sulle connessioni interne. Le due compagnie avrebbero infatti già presentato la domanda per le autorizzazioni al Dipartimento dei Trasporti americano.

Nella richiesta, si legge su Simpleflying, viene citato espressamente il precedente del vettore americano con Alitalia e la necessità di “reintrodurre al pubblico dei viaggiatori un'ampia gamma di opzioni di volo di alta qualità sulle rotte tra gli Stati Uniti e l'Italia e oltre verso paesi terzi”.



Oltre alle rotte dirette operate dai due vettori negli Stati Uniti, la richiesta sarà rivolta all’inserimento del code share in alcuni collegamenti europei, oltre che domestici, di Ita via Roma e di rotte interne di Delta via New York e Atlanta. Non solo: nell’elenco compaiono anche tre collegamenti sul Messico operati da Delta e i voli su Tunisi e Il Cairo di Ita.