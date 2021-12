Ita Airways: confermato ordine per 28 Airbus

10:13

Ita Airways investe sulla flotta. La neonata compagnia aerea sorta dalle ceneri di Alitala ha annunciato la firma di un accordo con Airbus per la fornitura di 28 aeromobili. Nel dettaglio, si tratta di 7 A220, 11 A320neo e 10 A330neo. L’ammodernamento della flotta proseguirà anche con accordi di leasing di A350.

L’accordo conferma in sostanza il Memorandum of Understanding annunciato lo scorso 30 settembre.



Lo sviluppo continua

L’accordo rappresenta un primo passo per l’espansione della flotta, come precisa Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways: “Oggi la partnership strategica con Airbus compie un passo importante e siamo soddisfatti di aver sancito il patto che avevamo stretto lo scorso settembre. Oltre a questo accordo sono emerse ulteriori e nuove possibilità di collaborazione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici del settore aereo e la digitalizzazione”. Un piano che rientra “tra le azioni tese a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità ambientale”.



Christian Scherer, chief commercial officer di Airbus e head of Airbus International, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di collaborare con Ita Airways, costruendo il futuro a lungo termine del vettore con gli aeromobili Airbus più efficienti e di ultima tecnologia, sostenendo il suo obiettivo commerciale di sviluppare la propria rete in Europa e a livello internazionale nel modo più sostenibile”.