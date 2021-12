Air Baltic: il prossimo anno una nuova base fuori dai Paesi Baltici

14:51

Il 2022 potrebbe diventare un anno storico per Air Baltic. Nel corso del recente Dubai Air Show, infatti, il ceo Martin Gauss ha annunciato l’intenzione di aprire la terza base dopo quella di Tallinn e Vilnius (oltre all’hub di Riga). Ma questa volta la location sarà fuori dai Paesi Baltici e la mossa potrebbe preludere a un’espansione nel Vecchio Continente.

L’operazione, secondo quanto riportato da Simpleflying, fa seguito all’espansione della flotta, considerando anche che la compagnia il prossimo anno riceverà otto nuovi Airbus A220: una situazione che consente al vettore di guardare verso nuovi mercati.



Quanto al network che verrà preso in considerazione i vertici di Air Baltic per ora non si sbilanciano anche se è stato escludo che tra le destinazioni possa essere incluso il Nord Africa.