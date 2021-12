Le rotte più trafficate al mondo: domestiche e tutte in Asia

11:21

Con una media di 122 voli al giorno, la rotta da Seoul Gimpo all’isola di Jeju in Corea del Sud è la rotta più trafficata del mondo.

Come riportato da Simpleflying, si tratta di un collegamento interno molto breve, di circa 450 chilometri , per raggiungere Jeju, isola al largo della costa meridionale del Paese che è conosciuta come le Hawaii dell'Asia e che entro il 2035 si propone di attirare 45 milioni di turisti all'anno.

Nel caso della Seoul Gimpo – Jeju, si conta una media di otto partenze all'ora, operate da Asiana, Korean Air, Jeju Air, T'way Air, Jin Air, Air Busan, Fly Gangwon, Air Seoul e Hi Air.



Sulla base dell'analisi condotta da Cirium, ci sono quasi 13mila rotte operate in tutto il mondo che si traducono in quasi 3mila voli ogni ora.

In cima alla classifica delle rotte più trafficate al mondo, dopo Seoul Gimpo – Jeju si trova la Delhi – Mumbai (54 voli). E sono le rotte nazionali fra Asia e Medio Oriente a guidare la graduatoria.

In terza posizione si trova infatti la Riyad – Jeddah (48 voli giornalieri), seguita dalla Shanghai – Shenzhen (44) e dalla Pechino - Shanghai (43).

Sempre Asia in sesta posizione, cpn la rotta Makassar – Giacarta (43), seguita dalla Tokyo Haneda – Sapporo. Nelle ultime tre posizioni della top ten ci sono la Cancun - Città del Messico, la Seoul Gimbo – Pusan e la Guangzhou - Shanghai Hongqiao.



Appena fuori dalla top-10 ci sono le rotte più trafficate in America Latina: da Bogotà a Medellín ci sono 38 partenze, da Melbourne a Sydney 37, da Città del Capo a Johannesburg 36 e sia da Boston a Washington che da New York a Chicago 36.

Solo l'Europa non è vicina alla top 10. La rotta più trafficata è la Oslo Gardermoen – Trondheim, con 27 partenze di Norwegian, Flyr, Sas e Widerøe.