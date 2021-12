Ita Airways, Alitalia, Etihad e l’intreccio degli slot su Londra Heathrow

11:21

Sembra non avere termine la telenovela degli slot di Heathrow della ex Alitalia venduti a Etihad e ora utilizzati da Ita Airways. Alla fine di marzo, infatti, scadranno i diritti di utilizzo e l’aeroporto londinese li restituirà al legittimo proprietario, il vettore di Abu Dhabi, appunto, mettendo così a rischio le rotte britanniche da Roma e Milano operate oggi da Ita. A meno di un’intesa tra le due compagnie.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, Ita e Etihad, che proprio due giorni fa anno annunciato un accordo di code sharing, avrebbero iniziato il confronto anche sull’argomento degli slot, anche se al momento non risulta ancora un accordo.



Ita Airways aveva fatto richiesta di alcuni slot per conto suo, ma in qualità di startup non sarebbe riuscita a ottenerne; inoltre quelli in possesso sul City Airport non sono utilizzabili perché gli aerei presenti in flotta non sono adatti per atterrare sullo scalo cittadino di Londra. Unica soluzione resta quindi quella dell’intesa con Etihad i cui costi però risultano particolarmente onerosi.