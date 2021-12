Gruppo Lufthansa, nuovi ceo per Lufthansa Airlines e Austrian Airlines

11:43

Giro di poltrone ai vertici del gruppo Lufthansa. Oltre a una serie di posizioni nei diversi uffici, fra marzo e aprile del 2022 cambieranno sia il ceo di Lufthansa Airlines sia quello di Austrian Airlines.

In specifico, dal 1 aprile 2022 il ceo di Lufthansa Airlines sarà Jens Ritter, che sostituirà Klaus Froese, da più di sei anni nel cda di Lh. Sempre per quanto riguarda Lufthansa Airlines, cambia anche il Cfo: dal 1 aprile l’incarico sarà infatti coperto da Jörg Beißel, attualmente head of corporate controlling presso il Gruppo Lufthansa, e succederà a Patrick Staudacher che lascia la compagnia.



Sul fronte Austrian Airlines, dal 1 marzo il ruolo di ceo sarà affidato a Annette Mann, attualmente head of corporate responsibility presso Lufthansa Group, che sostituirà Alexis von Hoensbroech, anche lui in uscita dal gruppo.