di Amina D'Addario

08:47

Dal centro città in aeroporto in 15 minuti a bordo di macchine volanti. Passa dai taxi dei cieli la nuova sfida che vede fronteggiarsi i maggiori aeroporti della Penisola, al lavoro per attivare già tra qualche anno collegamenti con velivoli elettrici a decollo verticale. Non semplici elicotteri, ma navette taxi in grado evitare il traffico e tutelare l'ambiente.

A Fiumicino a realizzare questo sogno potrebbe essere la tedesca Volocopter con il suo VoloCity, un velivolo completamente elettrico che secondo le indicazioni del presidente di Aeroporti di Roma Claudio De Vincenti volerà nei cieli della Città Eterna "entro i prossimi 3 anni", il tempo necessario sia a completare la regolazione di volo, sia a sviluppare i cosiddetti 'vertiporti', le infrastrutture necessarie per consentire la partenza e l'atterraggio.



Obiettivo: le Olimpiadi

Ma a un progetto analogo lavora anche Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, che ha siglato una partnership con l'inglese Skyports per collegare in modalità green e nel più breve tempo possibile vari punti cruciali della città. ´L'idea - spiega il coo di Sea Alessandro Fidato - è di presentare in anteprima questo servizio nel 2025 per poi lanciarlo in pianta stabile in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026". La corsa è ufficialmente partita e chissà chi, tra Roma e Milano, arriverà prima al traguardo.



Amina D'Addario