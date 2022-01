Air France è la prima compagnia ad applicare la nuova biofuel surcharge

11:09

Con un messaggio ai clienti Air France ha annunciato l’applicazione della nuova ‘biofuel surcharge’: l’importo (da 1 a 12 euro) è applicato sui biglietti venduti a partire da ieri, 10 gennaio.

La tassa, come spiega eturbonews.com è stata introdotta per far fronte ai maggiori costi legati al carburante sostenibile.



I rincari però non riguarderanno tutte le classi di servizio in egual misura: i passeggeri in economy si vedranno addebitato un importo aggiuntivo tra gli 1 e i 4 euro, mentre chi sceglierà la business avrà un rincaro compreso tra 1,5 e 12 euro. L’importo varierà in base alla lunghezza della tratta prenotata.



Klm e la low cost Transavia applicheranno anche loro la surcharge per i voli in partenza dalla Francia e dall’Olanda.