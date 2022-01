Ita Airways, un nuovo aereo dedicato a Pietro Mennea

11:36

Secondo aereo di Ita Airways entrato in flotta con la nuova livrea azzurra. Si tratta di un Airbus A319 dedicato al campione Pietro Mennea, l’uomo dei record in fatto di velocità.

L’Airbus A319 dedicato a Pietro Mennea arriva a poche settimane dall’Airbus A320 intitolato a Paolo Rossi. Il nuovo aereo sarà operativo dal prossimo 14 gennaio 2022.

Continua così la strategia della compagnia di dedicare i nuovi aeromobili ai più grandi sportivi azzurri, ambasciatori nel mondo di professionalità, determinazione, forza, passione e grinta, elementi che da sempre hanno portato in alto la bandiera dell’Italia.



Uno dei pilastri fondamentali del piano industriale di Ita Airways è quello di porre al centro del business il cliente. Per questo la compagnia ha invitato i fan dei propri social a scegliere i nomi dei campioni a cui verranno intitolati i prossimi aerei che entreranno a breve in flotta con la nuova livrea.