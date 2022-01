Air Malta: in arrivo pesanti tagli alla forza lavoro e al network

11:07

Sforbiciata netta della forza lavoro, riduzione del network con il taglio delle rotte non profittevoli ed eliminazione del lungo raggio dai piani. È un piano di ristrutturazione importante quello che sta mettendo in atto Air Malta per consentire alla compagnia di continuare a volare.

Reduce, oltre che dalla pandemia, anche da vent’anni di conti in rosso con l’unica eccezione di un bilancio, il vettore cerca di correre ai ripari: secondo quanto riportato da Simpleflying l’organico verrà ridotto di quasi il 50 per cento, mentre sul fronte dei collegamenti l’orario estivo si ridurrà in misura decisa, mantenendo operative solamente le rotte che hanno un livello della domanda alto. Usciranno poi dalla flotta gli aerei dedicati ai voli a lungo raggio.