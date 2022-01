I vettori Usa: rischio cancellazioni senza provvedimenti contro 5G

10:40

Sembra essere un conto alla rovescia pericoloso quello che stanno denunciando le compagnie aeree americane in vista dell’attivazione del servizio 5G da parte di due colossi americani delle telecomunicazioni come AT&T e Verizon.

In una lettera inviata al Governo i big del settore hanno lanciato il warning secondo il quale se entro 36 ore non verranno prese decisioni urgenti negli aeroporti del Paese si rischia la cancellazione di un numero imprevedibile di voli.



La questione sollevata dall’industria, si legge su TTG Media, e ribadita dalla stessa Boeing riguarda la banda utilizzata per il 5G, che risulterebbe troppo vicina a quella utilizzata dagli aerei per misurare l’altitudine e il rischio interferenze sarebbe altissimo. Come soluzione proposta ci sarebbe il divieto di utilizzo in una area di almeno due chilometri dagli aeroporti.