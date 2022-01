Swiss presenta la nuova cabina 'Airspace' per i voli a corto e medio raggio

12:53

Swiss sta adottando l'innovativo concetto di cabina ‘Airspace’ sugli Airbus A320neo per offrire ai suoi passeggeri un'esperienza di viaggio migliorata sulle rotte a corto e medio raggio.

Le caratteristiche principali del nuovo concetto di cabina, come riportato da Travel Daily News, includono cappelliere più grandi, un sistema di illuminazione avanzato che può essere allineato ai bioritmi umani e un maggiore comfort di seduta.

I primi due Airbus A320neo Swiss dotati della nuova cabina Airspace entreranno in servizio già in gennaio.



In dettaglio, i nuovi contenitori possono ospitare bagagli più grandi, fino a 61 x 40 x 25 centimetri. Possono anche contenere fino a quattro bagagli a mano invece degli attuali tre, consentendo di stivarli verticalmente nel cestino. La nuova cabina Airspace vanta inoltre un sistema di illuminazione avanzato la cui 'Human Centric Lighting' può essere allineata ai bioritmi dei viaggiatori: a seconda dell'ora del giorno o della notte, il sistema illuminerà la cabina con vari tipi di luce che vanno dai rossi caldi fino toni intermedi graduati fino a tonalità blu più fredde. Anche il comfort dei sedili è stato ulteriormente migliorato, con le pareti laterali della cabina più sottili che offrono più spazio, soprattutto all'altezza delle spalle. I bagni sono ancora più facili da utilizzare per i viaggiatori con disabilità e sono stati anche dotati di superfici antimicrobi per fornire una protezione igienica ancora migliore.



"In qualità di vettore aereo premium, continuiamo a impegnarci per offrire ai nostri clienti gli standard di qualità più elevati possibili, anche in questi tempi di crisi - spiega Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer di Swiss -. E il nuovo concetto di cabina Airspace sta dando un contributo chiave a tutti questi sforzi. Siamo davvero lieti di poter offrire ai nostri clienti un comfort in volo ancora maggiore, sotto forma di più spazio per il bagaglio a mano e un nuovo concetto di illuminazione”.