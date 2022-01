12:41

Il Gruppo Tata ha riacquistato l’intera proprietà di Air India. Il Gruppo aveva aperto la strada all'aviazione commerciale in India quando lanciando la compagnia aerea nel 1932. La compagnia era stata quindi rilevata dal Governo indiano nel 1953.

In questi giorni, il presidente di Tata Sons Natarajan Chandrasekaran ha incontrato il primo ministro Narendra Modi prima di un incontro con i funzionari di Air India. per definire i dettagli dell'operazione. Lo scorso ottobre, l'offerta di Tata, del valore di 2,4 miliardi di dollari, aveva prevalso su un'offerta inferiore presentata da Ajay Singh, presidente di India SpiceJet.



“Siamo lieti che l’operazione sia stata formalizzata e felici di riavere Air India. L’obiettivo è quello di creare una compagnia aerea di livello mondiale", ha detto Chandrasekaran in un intervento riportato da Travel Weekly. Tata assorbirà circa 2 miliardi di dollari degli oltre 8,2 miliardi di dollari di debiti della compagnia aerea, afferma una nota del Governo.



Il Gruppo acquisisce così il controllo di una flotta di 121 aerei Air India e 25 aerei della controllata Air India Express, che opera voli low cost verso più di 30 destinazioni in India, Medio Oriente e Sud-est asiatico. Tata gestisce anche una compagnia aerea low cost, Air Asia India, in collaborazione con la compagnia malese Air Asia Berhad, e una compagnia aerea a servizio completo, Vistara, con Singapore Airlines.