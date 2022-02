di Alberto Caspani

Mostrare l’evoluzione della mobilità, ma anche e soprattutto la complessità dell’interconnessione che oggi la caratterizza. Questo l’obiettivo della nuova IBE Intermobility and Bus Expo 2022, organizzata a Rimini Fiera da IEG e in programma dal 12 al 14 ottobre prossimi, in concomitanza con TTG Travel Experience.

Turismo volano della nuova mobilità

“L’abbinamento non è casuale - ha evidenziato Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exhibition Group - perché proprio il turismo rappresenta la dimensione di crescita ideale per il trasporto su gomma organizzato, favorendo contemporaneamente intermodalità e sostenibilità”. Direttrici di sviluppo oggi fatte proprie dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che nel servizio pubblico locale punta a superare in primis l’alimentazione diesel e a mettere in servizio una nuova generazione di mezzi connessi, grazie a una leva di 10 miliardi di euro utile inoltre a ricostruire la filiera di produzione italiana.

“Pubblico e privato convergono verso medesimi obiettivi - ha aggiunto Corrado Peraboni, amministratore delegato IEG - perché abbiamo ormai superato una visione di sviluppo a compartimenti stagni: la mobilità è al tempo stesso elettrificazione, idrogeno, digitalizzazione, infrastrutturazione, processi intelligenti e, ancor più alla luce dell’esperienza pandemica, safety”.



Emilia Romagna laboratorio d’innovazione

Come confermato dal Ministero del Turismo, parte dei 2.4 miliardi di euro destinati al turismo dal Pnrrr sarà perciò destinata al rinnovo delle flotte di bus turistici, cui è affidato il compito di sostenere la domanda interna di mobilità alla luce di una flessione degli arrivi internazionali.

“La Regione Emilia Romagna diverrà il laboratorio privilegiato dell’innovazione di settore - ha osservato Alessandra Astolfi, group exhibition manager IEG - avendo già stanziato 3.6 miliardi di euro per la mobilità sostenibile nel periodo 2022-2025 e rappresentando il baricentro strategico dell’intera area Emea. Quadri normativi e regolatori, trend tecnologici sull’alimentazione dei mezzi, implementazione dei sistemi di Maas e formazione delle competenze degli autisti saranno infatti fra i focus della nuova IBE”.