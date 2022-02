10:42

Ita Airways non ci sta. Questa mattina, la compagnia risponde alle provocazioni del ceo di Ryanair, Michael O’Leary, pubblicando una pagina sul Corriere della Sera che sottolinea come “Al low cost preferiamo il low profile”.

Una pagina per sottolineare in modo ironico e garbato come la compagnia prenda le distanze dalle polemiche alimentate da O’Leary.

“Per questo, Mr. O’Leary – si legge nel testo – abbiamo scelto di non rispondere alle provocazioni che ci rivolge nelle sue interviste. Anzi: abbiamo deciso di dedicarle la nostra più prestigiosa Loyalty Card, con cui potrà finalmente vivere quell’esperienza di viaggio che forse finora ha solo potuto sognare, perché decisamente diversa da quella low cost. Potrà così conoscere la nostra compagnia, che ha giudicato senza probabilmente nemmeno essere mai salito su un nostro volo. A bordo, avrà modo di vivere di persona tutta l’inconfondibile accoglienza ITA-liana. Sembrerebbe che sui voli Ryanair riuscire a distendersi sia piuttosto difficile, ma con questa iniziativa speriamo di aver almeno disteso gli animi. Benvenuto a bordo”.

La palla passa a O’Leary. Il ceo raccoglierà l’invito?