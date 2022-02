17:11



Italia aperta ai viaggiatori vaccinati, guariti o negativi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha appena firmato l’ordinanza che cancella l’obbligo di quarantena per chi proviene dai Paesi al di fuori dell’Unione. La disposizione arriva poche ore dopo il pronunciamento dell’Ue, che aveva sollecitato i Paesi ad allentare la stretta sui viaggi.

Come riporta rainews.it l’ordinanza estende ai cittadini extraeuropei le regole già previste per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione.



Le nuove regole

Le norme previste dall’ordinanza entreranno in vigore il prossimo 1 marzo. Da quel giorno, per entrare in Italia sarà sufficiente soddisfare una delle condizioni necessarie per avere il green pass: essere vaccinati, essere guariti o essere in possesso di un test negativo.



Per il turismo italiano si tratta di un passaggio fondamentale: già da diverse settimane gli addetti ai lavori sottolineavano la necessità di rivedere le norme per mantenere la destinazione Italia competitiva rispetto alle altre mete turistiche, dal momento che la Penisola manteneva un livello di restrizioni più alto rispetto a molti competitor.



Le rigide norme dell’Italia, sottolineava il comparto turistico, rischiavano di scoraggiare i viaggiatori, favorendo altre destinazioni dell’area mediterranea. La decisione di oggi del ministro della Salute va esattamente in questa direzione.