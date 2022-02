15:55

Nessun matrimonio in vista per Iberia e Air Europa. La compagnia del gruppo Iag ha interrotto i colloqui, finora settimanali, con il vettore di Globalia ritenendo "molto difficile" la conclusione di un accordo.

La decisione di non proseguire nell'operazione, si legge su elconfidencial.com, è stata condivisa lunedì scorso durante il consiglio di amministrazione di Iberia, dopo l'interruzione "momentanea" delle trattative con la famiglia Hidalgo, proprietaria di Globalia, e dopo i tentativi dei titolari della holding alberghiera di avvicinarsi ad Air France-Klm. Secondo il sito di informazioni economiche, i francesi, già in passato interessati all'acquisizione del vettore maiorchino, avrebbero ora avviato dei movimenti finanziari per la presentazione di un'offerta.



Quello degli ultimi giorni è però solo l'ultimo colpo di scena della travagliata trattativa avviata nel 2019 da Iag e Globalia e poi abbandonata ufficialmente lo scorso dicembre. Per salvare il progetto le due società avevano riavviato i contatti nelle ultime settimane, ma l'irrompere nella partita di Air France-Klm mette di nuovo l'operazione in discussione. A. D. A.