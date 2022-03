10:43

Si parte con Philadelphia per proseguire poi con New York, Dallas Fort Worth, Chicago e Charlotte. Si tratta di un pokerissimo di destinazioni quello che verrà attivato su Roma Fiumicino da parte di American Airlines nel corso dell’orario estivo in partenza dalla fine di questo mese. Il vettore statunitense riprende così in forza l’operativo sulla Capitale dopo due mesi di digiuno tornando ai livelli dei tempi migliori.

“L’Italia e Roma – commenta il managing director Europe, Middle East and asia operations della compagnia Rhett Workman - sono due destinazioni molto importanti del nostro network globale e, grazie alla grande collaborazione e agli sforzi fatti insieme ad Aeroporti di Roma nel corso degli ultimi due anni, siamo felici di tornare agli stessi livelli del 2019; un eccellente punto di partenza per poter ricominciare a crescere insieme”.



L'operativo

Il primo collegamento sarà quello su Philadelphia al decolloda oggi, poi dal 5 aprile verranno avviate le altre 4 rotte, tutte con frequenza giornaliera. Il volo su Philadelphia, inoltre, a differenza del passato resterà attivo anche durante il prossimo orario invernale. Per i collegamenti la compagnia utilizzerà i Boeing 777 e 787-8 configurati in tre classi di servizio: Flagship business, Premium Economy e Main Cabin. “Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato intercontinentale per Roma e per l’Italia ed il primo che torna a registrare un’offerta in linea ai livelli pre-Covid – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Tale risultato è stato possibile anche grazie alla costante partnership con le compagnie aeree per sviluppare ed implementare protocolli di sicurezza che hanno reso Fiumicino uno degli aeroporti più proattivi, innovativi ed efficienti a livello Europeo e Mondiale”.