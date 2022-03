Aeroflot e il caso degli slot a Heathrow: il vettore può perdere il suo presidio

13:15

Quale destino per gli slot di Aeroflot a Londra Heathrow? La compagnia detiene attualmente sullo scalo britannico 70 slot per l’estate 2022 che, per via delle conseguenze del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, sono diventati inutilizzabili dall’oggi al domani. E il rischio di perderli del tutto, per il vettore, si fa sempre più concreto.

Per mantenere i diritti di atterraggio, infatti, le compagnie aeree sono tenute a mantenere un’operatività minima, anche senza passeggeri, secondo la regola ‘Use-it or Lose-it’. Fattore questo che ha portato, per esempio, nel periodo pandemico diversi vettori a operare i cosiddetti ‘voli fantasma’ pur di mantenere i presidi negli scali Uk ed europei.



Ora, per continuare a operare negli aeroporti britannici - spiega simpleflying.com - le compagnie aeree devono garantire almeno il 70% dello schedule. Un impegno alquanto difficile da mantenere per il vettore russo, che non può neanche più fare affidamendo sugli accordi bilaterali esistenti tra Russia e Uk, che negli anni hanno garantito più frequenze.



Il conflitto ha definitivamente congelato ogni intesa e Aeroflot potrebbe perdere il suo presidio sullo scalo londinese, a vantaggio di competitor pronti ad avventarsi sugli ambitissimi slot di Heathrow.