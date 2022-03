World2Fly progetta lo sbarco sul corto e medio raggio

08:00

Tutto dipende dal destino di Air Europa, al momento ancora tutto da decidere. Ma World2Fly starebbe valutando di operare anche nel corto e medio raggio, anche se solo con voli charter.

La decisione, come riporta preferente.com, non è ancora definitiva: la decisione sarà presa alla luce delle evoluzioni dello scenario post-pandemia.



L’intenzione, come accennato, è di vedere anche come finirà la vicenda Air Europa e la possibile incorporazione in Iberia.



Intanto World2Fly ha come obiettivo il raggiungimento dei 400mila posti venduti per il 2022, con un’occupazione media del 90%, puntando sui voli verso le Americhe.