Nei Caraibi prende il volo Arajet, nuova start up dei cieli

Parte con grandi ambizioni la nuova start up dei cieli della Repubblica Dominicana, Arajet. Il vettore si candida a diventare un punto di riferimento per i collegamenti aerei nei Caraibi e in Centro America, con l’obiettivo di arrivare a trasportare 7 milioni di passeggeri all’anno.

Le prime destinazioni che entreranno nel network della compagnia saranno Costa Rica, Colombia e Giamaica, poi da giugno inizierà l’ampliamento della flotta e il conseguente aumento del numero di voli. Proprio nel giorno della presentazione ufficiale i vertici hanno anche annunciato di avere piazzato un ordine alla Boeing per 20 B737 Max8 con un opzione per altri 15 per arrivare così con quelli già programmati a una flotta di 40 unità.



Nei prossimi cinque anni, la compagnia aerea genererà più di 4mila posti di lavoro direttamente e circa 40mila indirettamente e prevede di trasportare circa 7 milioni di passeggeri all'anno, con un totale di 43 rotte aeree.