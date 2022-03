Klm rompe gli indugi: mascherina a bordo non più obbligatoria

09:18

Solo più una raccomandazione e non un obbligo. E’ Klm a guidare la pattuglia di compagnie aeree olandesi che hanno deciso di rompere gli indugi e, indipendentemente dalle decisioni del Governo, dalla prossima settimana non chiederanno più ai passeggeri di mantenere la mascherina a bordo, limitandosi a incoraggiare il suo utilizzo per la sicurezza. Una decisione a cui si uniranno anche Transavia e Tui Netherland, mentre la compagnia aerea charter Corendon andrà oltre, non richiedendo del tutto l’utilizzo.

Tra i motivi addotti per la decisione, si legge su Simpleflying, non ci sarebbe solamente il calo dei contagi ma anche una questione di ordine pratico: il prolungarsi del divieto starebbe causando sempre maggiori problemi a bordo con passeggeri sempre meno inclini a indossare la mascherina.